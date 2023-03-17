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الخارجية الصينية: روسيا والصين منخرطتان في تعاون مفتوح لا يقبل التدخل

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

الترويج للسلام؛ عنوان لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو الاثنين المقبل؛ يبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

الكرملين أعلن ان الزيارة ستشهد توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي:"سيبدأ الحديث بين الرئيسين بعد ظهر الاثنين، سيكون الحديث على إنفراد، وسيكون هناك غداء غير رسمي، وطبعا ستتم المباحثات بشكل مباشر يوم الثلاثاء".

الخارجية الصينية أكدت أن روسيا والصين منخرطتان في تعاون مفتوح لا يقبل التدخل أو الإكراه من قبل أطراف ثالثة. هذا التصريح جاء عقب تقارير تزعم بتقديم الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا.

فيما أكد وانغ ون بين - المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:"التعاون بين الصين وروسيا نزيه وعادل ومنفتح، ويفيد شعبي البلدين ويعزز التنمية العالمية، ولا يخضع للتدخل والتهديد والإكراه من أي طرف ثالث. الصين دائما ما اتخذت موقفا مسؤولا فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية وفقا للقوانين واللوائح، الصين تقوم دائما بتعاون تجاري واقتصادي طبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا".

في هذا السياق ايضا نقلت وسائل اعلام اميركية عن متحدث باسم البنتاغون؛ ان واشنطن تراقب عن كثب زيارة الرئيس الصيني لروسيا؛ وأعرب عن أمله في أن يستفيد الرئيس الصيني وحكومته من دعمهما لروسيا للتأثير عليها.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تقدمت فيه بكين، حليفة موسكو، بمقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، استقبلتها دول الغرب بفتور، وسط تحذيرات الغرب المستمرة لبكين من مغبة إمداد موسكو بالأسلحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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