قلق وارتباك اسرائيلي من الإتفاق الإيراني السعودي

العالم – العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار حجازي الى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي كان يريد أن يعمق الشرخ على مستوى العلاقات"الايرانية العربية والخليجية" من أجل النفاذ لعقد المزيد من الصفقات وتخويف هه الدول أكثر فأكثر.

ولفت حجازي الى انه عندما حصل هذا الاتفاق أحدث تحولا بالاتجاه المعاكس وأضاع كيان الاحتلال كل الجهود التي بذلت منذ قرابة 4 أعوام حتى الآن من أجل تشكيل حلف أمني ضد ايران.

وتناول برنامج "العين الاسرائيلية"، انشغال الأوساط الاعلامية والسياسية الاسرائيلية ببحث تداعيات الاتفاق الايراني السعودي الذي شكل صدمة حقيقية للكيان وناقشت التلفزة العبرية مآلات هذا الاتفاق على وجود الكيان في المنطقة وعلى مسارات التطبيع والآمال الاسرائيلية بضم السعودية الى اتفاقات ابراهام.

من جهة ثانية تستمر المناشدات الاسرائيلية لواشنطن بضرورة ضرب المنشآت النووية الايرانية مع التأكيد على عجز تل أبيب عن القيام بهذه المهمة التي تتمناها منذ زمن.

ومن جهة اخرى استحوذت التطورات على الحدود اللبنانية على اهتمام اعلامي وسياسي وعسكري اسرائيلي فيما دفعت هذه التطورات الجيش الاسرائيلي الى القيام بمناورات دورية تحاكي حربا مع لبنان فهل تستطيع هذه المناورات اخفاء الخوف الصهيوني من أي مواجهة كبرى مع المقاومة في لبنان؟

ويسلط برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء على الصدمة التي تلقاها الصهاينة كما يقولون من الاتفاق بين ايران والسعودية مازالت تتردد اصداؤها في الأوساط السياسية والاستخباراتية والاعلامية الاسرائيلية وازدادها القرار الاماراتي بتعليق صفقات شراء السلاح من الكيان وهو ما تحدث نائب وزير الخارجية السابق للاحتلال للقناة الـ13 العبرية.

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