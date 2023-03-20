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رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة الثانية من مشروع تطوير مصفاة آبادان

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة الثانية من مشروع تطوير مصفاة آبادان
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

افتتح رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مشروع تطوير مصفاة آبادان لتكرير الخام في محافظة خوزستان (جنوب غرب ).

العالم - ايران

وتقدر تكلفة هذا المشروع 102 مليار دولار، وتتضمن العديد من المراحل، بما في ذلك : انشاء خط تكرير جديد للنفط بسعة 210 الاف برميل يوميا، وتطوير جودة المنتجات وفق معاير "يورو 5"، مع خفض نسبة التلوث البيئي وخفض نسبة المازوت من 45 الى 26 بالمائة، ورفع حجم انتاج الغاز المسال الى 53% والديزل الى 23% والبنزين الى 6%، الى جانب توفير فرص عمل مباشرة لما يبلغ 7 الاف شخص من ابناء المحافظة.

والهدف من تطوير مصفاة ابادان لتكرير الخام، يكمن في استكمال سلسلة الاجراءات البنيوية التي تبنتها الحكومة الايرانية بقيادة اية الله رئيسي لمواجهة الحظر عبر تحويل النفط الخام ومكثفات الغاز الى منتجات نفطية مع تطوير جودتها.

ووصل رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين، الى محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، وكان في استقباله كل من محافظ خوزستان وممثل الولي الفقيه لدى المحافظة، وعدد من نواب البرلمان عن اهالي خوزستان ومسؤولين اخرين.

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رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة الثانية من مشروع تطوير مصفاة آبادان

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