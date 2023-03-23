استقبال شهر رمضان وعنصرية الاحتلال ومذكرة اعتقال بوتين

وکان هناك استقبال كبير ايضاً في مواقع التواصل الاجتماعي، واولى التغريدات تبدأ بمحمد الذي يقول: دعونا ننتهز استقبال شهر رمضان لكي يكون بداية في التسامح والعفو عن كل من اساء إلينا... الحياة اقصر من ان نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا فلنبدأ رمضان بقلوب بيضاء... اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جعلنا الله وإياكم من الصائمين والقائمين.

وغرد السعدي: اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان ، ووفقنا لصيامه وقيامه، وجعلنا من عتقائه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكتبت زوزا ... ختم الله لنا ولكم شعبان بالغفران وبلغنا وإياكم صيام وقيام شهر رمضان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، واجعله فاتحة خير علينا يارب العالمين.



الى ذلك، تتوالى المصائب والازمات داخل كيان الاحتلال؛ سبب واحدة منها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش؛ بتصريحاته حول عدم وجود شعب فلسطيني. وحديثه من على منصة عليها علم الكيان الإسرائيلي بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية.



كتب ابن الرومي في هذا الشأن: وزير المالية الاسرائيلي سيموريتش اليميني المتطرف في باريس امس يلغي الشعب الفلسطيني من خارطة شعوب العالم، انتبهوا للخارطة على منصة الخطابة فهي تشمل فلسطين والاردن تحت اسم اسرائيل وتحتهما الشمعدان.

وقال اوبزيرفر: وزير المالية الاسرائيلي في رحلته لفرنسا، حمل خريطة توجد فيها السعودية والاردن وسوريا ومصر ضمن مخطط اسرائيل الكبرى".

سعيد بشارات غرد: وزير مالية العدو الإسرائيلي يمحو الشعب_الفلسطيني في باريس.

والى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الذي قال: إنه يرفض رفضا قاطعا دعاوى دمج الديانات الثلاث، مؤكدا على أن رفضه هذا “لا يتعارض مع التعاون في المشتركات بين الأديان”. ويعد بيان الأزهر أول تعليق منه حول “الدعاوى حول تكوين كيان عقدي يجمع الديانات السماوية الثلاثة في دينٍ واحد تحت مسمى الديانة الإبراهيمية”.

وغردت اميرة: الأزهر يعلن رفضه القاطع لما يسمى «الديانة الإبراهيمية» ودعاوى دمج الديانات، مطالبا الداعين لهذا التوجه أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم.

وكتب عبد الله الحكيمي: رفض الازهر او غيره من المراجع الاسلامية المتعددة لمايسمى"الديانة الابراهيمية" ينطلق من انه لايوجد شئ اسمه ديانة ابراهيمية اصلا، فالدين واحد وكله لله، ونبي الله ابراهيم لم يحمله الله رسالة او كتاب ليبلغه للعالمين، وانما له ملة او طريق لتوحيد الخالق ورفض الشرك بالله يتبعها المؤمنون.

وقال عرب جورنال: الأزهر: الديانة الابراهيمية مطية لتحقيق مآرب سياسية.

وفي موضوع آخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا. وتساءل الكثير من المغردين حول سبب عدم صدور هكذا مذكرة بحق رؤساء ومسؤولين غربيين حاليين وسابقين متورطين في قتل مئات الالاف من المدنيين بسبب حروب اشعلوها هنا وهناك.



رؤى لدراسات الحرب كتبت: محكمة الجنايات الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب نقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا لتبنيهم وتربيتهم... أما وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد كلينتون مادلين أولبرايت فترى أن قتل نصف مليون طفل عراقي أمر ضروري لتحقيق أهداف أمريكا في المنطقة.

وقال شؤون روسية: رئيس البرلمان الروسي ردًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة إعتقال بحق بوتين: اوراقكم لا تنطبق على روسيا، يفهم الغرب بأنه ما دام إن هناك بوتين فهناك روسيا لهذا السبب يهاجمونه تكمن قوة بوتين في دعم الشعب لذا إننا نعتبر أي اعتداء على رئيس روسيا إعتداء على بلدنا.

وكتب عباس امر الله: في غضون 23 سنة هؤلاء الثلاثة اللطفاء والمسالمين في الصورة غزوا 9 دول وتسببوا بمقتل 11 مليون انسان وتهجير عشرات الملايين لكن لا أحد أطلق عليهم لقب (مجرم حرب) لكن محكمة العدل الدولية أصدرت قبل ايام مذكرة إعتقال لبوتين بهذه التهمة.