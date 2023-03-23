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الصدر يمنع ثمانية من أعضاء مكتبه من السفر خارج العراق

الصدر يمنع ثمانية من أعضاء مكتبه من السفر خارج العراق
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، بعدم سفر ثمانية من أعضاء مكتبه الخاص.

العالم - العراق

وقال اعلام التيار في بيان، إن "السيد الصدر ابلغ المسؤول الاداري في الحنانة مصطفى اليعقوبي ان يبلغ الاعضاء المدرجة اسماؤهم ادناه، الشيخ محمود الجياشي والسيد حيدر الجابري والسيد عون ال النبي والشيخ حسن العذاري والسيد جليل النوري والشيخ احمد المطيري والشيخ كاظم العيساوي والشيخ مؤيد الاسدي".

وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود امور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا".

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