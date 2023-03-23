البنتاغون يطالب بمضاعفة ميزانية الدفاع الأمريكية

العالم _ الأميرکيتان

وأشار ميلي إلى أن "الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة، هو شرط للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ينقذ البشرية من حرب أخرى من هذا القبيل".

وأضاف ميلي: "إذا كان النظام العالمي القائم على القواعد، والذي يبلغ من العمر 80 عاما بالفعل، سوف ينهار.. سنضاعف ميزانياتنا الدفاعية، لأن العصر لن يبدأ بالمنافسة، ولكن صراع القوى العظمى".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن "الممثلين الغربيين يروجون لمفهوم الاستعمار الجديد "للنظام القائم على القواعد" كغطاء أيديولوجي وسياسي لخطواتهم العدوانية".

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تطبيق هذه "القواعد" عمليا يقوض المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الفكرة الغربية عن "نظام على أساس القواعد" يجب رفضها باعتبارها غير مقبولة ومضرة للإنسانية.