الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون يطالب بمضاعفة ميزانية الدفاع الأمريكية

البنتاغون يطالب بمضاعفة ميزانية الدفاع الأمريكية
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، بمضاعفة ميزانية الدفاع إن انتهت أزمة أوكرانيا "بانهيار النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

العالم _ الأميرکيتان

وأشار ميلي إلى أن "الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة، هو شرط للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ينقذ البشرية من حرب أخرى من هذا القبيل".

وأضاف ميلي: "إذا كان النظام العالمي القائم على القواعد، والذي يبلغ من العمر 80 عاما بالفعل، سوف ينهار.. سنضاعف ميزانياتنا الدفاعية، لأن العصر لن يبدأ بالمنافسة، ولكن صراع القوى العظمى".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن "الممثلين الغربيين يروجون لمفهوم الاستعمار الجديد "للنظام القائم على القواعد" كغطاء أيديولوجي وسياسي لخطواتهم العدوانية".

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن تطبيق هذه "القواعد" عمليا يقوض المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الفكرة الغربية عن "نظام على أساس القواعد" يجب رفضها باعتبارها غير مقبولة ومضرة للإنسانية.

روابط ذات صلة

بانوراما: في العام الإيراني الجديد.. خارطة طريق وتحديات مرحلة

ندوة في صنعاء تستعرض أطماع أمريكا بالمنطقة

أمريكا تعلن موقفها من إرسال "إف-16" إلى كييف

بولتون يحذر بايدن من قدرات 'ايران' وتحالفاتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البنتاغون يطالب بمضاعفة ميزانية الدفاع الأمريكية

مندوب سورية بالأمم المتحدة: الغرب يواصل قلب الحقائق

زيارة الرئيس الصيني لروسيا قلقت البنتاغون!

استمرارا للاحتجاج على الإصلاح القضائي.. بدء "يوم الشلل الوطني" في الاراضي الفلسطينية المحتلة

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوي

بالفيديو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو