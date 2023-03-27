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مصر تقر اجراءات جديدة بشأن السياح الايرانيين

مصر تقر اجراءات جديدة بشأن السياح الايرانيين
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قرارا بتسهيل دخول السياحة الإيرانية إلى البلاد.

العالم - مصر

وحسب ما نقلت وكالة الأناضول جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده وزير السياحة والآثار "أحمد عيسى"، لاستعراض خطة حكومية لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال "عيسى"، خلال المؤتمر، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند وصولهم إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة، يحصل السائح الإيراني القادم إلى مصر على تأشيرة، إن كان قادما ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

كما تتضمن الشروط، حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية تنظم عبر شركات تنسق مسبقا مع الجانب المصري.

وكشف الوزير المصري عن إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الاستخدام "تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبا".

وتابع "تحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 30% على أساس سنوي".

وقال وزير السياحة والآثار "على الرغم من انخفاض أعداد السياح خلال الفترة الماضية من روسيا وأوكرانيا، بسبب الحرب، فإنها شهدت في المقابل زيادة كبيرة من أميركا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا".

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