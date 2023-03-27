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كنعاني: النار تستعر في اوساط المحتلين المثيرين لنار الحروب

كنعاني: النار تستعر في اوساط المحتلين المثيرين لنار الحروب
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية أن النار تستعر في اوساط المحتلين المثيرين لنار الحروب وقال: إن جهود رئيس وزراء الكيان الصهيوني لزيادة قوته وبقائه كشفت من جديد الانقسام الداخلي للمجتمع الصهيوني.

العالم - ايران

وأشار ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين في سلسلة تغريدات إلى الاحتجاجات في الأراضي المحتلة الى وكتب ان النار اخذت تستعر في اوساط المحتلين المثيرين لنارالحروب ".

وأضاف: إن محاولات رئيس الوزراء المجرم للكيان الإسرائيلي لزيادة قوته وبقائه كشفت من جديد الانقسام الداخلي للمجتمع الصهيوني من خلال خلق احتجاجات غير مسبوقة واشتباكات في الشوارع بين مغتصبي الأرض الفلسطينية.

وكتب في تغريدة أخرى: من السخف أن تستمر أمريكا وأوروبا ، وخاصة إنجلترا ، في دعم وجود زائف قائم على الاحتلال والفصل العنصري بذريعة الدفاع عن الديمقراطية!

واحتج عشرات الآلاف من سكان الأراضي المحتلة على إصلاحات نتنياهو القضائية للأسبوع الثاني عشر. وستحد التعديلات القضائية المقترحة بشكل كبير من سلطات المحكمة العليا وتسمح لنتنياهو بممارسة السيطرة على تعيين القضاة.

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