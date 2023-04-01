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وزير الدفاع : جماهيرنا ترى النظام الاسلامي من انفسهم وهي صامدة من أجله

وزير الدفاع : جماهيرنا ترى النظام الاسلامي من انفسهم وهي صامدة من أجله
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان جماهيرنا ترى هذا النظام الاسلامي المقدس من انفسهم وهي صامدة من أجله، وان المسؤولين والشعب يتابعون اهدافهم بانسجام، والعناية الربانية تشمل الشعب.

العالم - ايران

وقال العميد رضا آشتياني: لا يوجد لدى اي بلد اتحاد وطني بقدر الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقد شاهدتم هذا الانسجام الوطني في مسيرات 11 شباط/فبراير (ذكرى انتصار الثورة)، فلا يوجد أمر مماثل في اي مكان بالعالم.

وأكد العميد آشتياني: ان جماهيرنا ترى هذا النظام الاسلامي المقدس من انفسهم وهي صامدة من أجله، وان المسؤولين والشعب يتابعون اهدافهم بانسجام، واللطف والعناية الربانية تشمل الشعب.

ولفت الى اننا حققنا تطورا خارقا في كل المجالات، وهذا هو السبب في حساسية العدو تجاهنا. وكما اشار قائد الثورة بأنكم لن تشاهدوا مثل هذا التطور والقفزات في أي مكان بالعالم، وهذا لأن شبابنا حقا هم موهوبون واذكياء، وان شعبنا شعب رائع، وان المستقبل مفعم بالامل.

وبشأن اجراءات وزارة الدفاع خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2023) لفت العميد آشتياني الى ان وزارة الدفاع حققت تطورا وقفزات في جميع المجالات المكلفة بها مقارنة بالسنوات الماضية، وهذه الوتيرة ستستمر ان شاء الله.

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