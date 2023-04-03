الهند تؤكد استخدام الروبية في تعاملاتها التجارية مع ماليزيا

العالم - أسيا و الباسفيك

وحسب وكالة سبوتنيك تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي، في يوليو/ تموز من العام الماضي، للسماح بتسوية التجارة الدولية للبلاد بالعملة الهندية.

وقالت الوزارة: "يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية (INR)، بالإضافة للتبادلات الحالية القائمة على عملات أخرى"، بحسب ما نقل موقع timesofindia.

وجاء في البيان: "يأتي ذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي في يوليو 2022، بالسماح بتسوية التجارة الدولية بالروبية الهندية".

وأضافت الوزارة أن مبادرة البنك المركزي الهندي تهدف لتسهيل ونمو التجارة واستخدام الروبية الهندية.

وقام بنك الهند الدولي الماليزي (IIBM)، ومقره كوالالمبور، بتشغيل هذه الآلية من خلال فتح حساب خاص بـ"الروبية فوسترو" من خلال بنكه العامل في الهند وهو بنك الاتحاد الهندي.