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وزير خارجية إيران ينتقد فرنسا لعدم تنفيذ التعهدات في الاتفاق النووي

وزير خارجية إيران ينتقد فرنسا لعدم تنفيذ التعهدات في الاتفاق النووي
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، فرنسا لعدم تنفيذ التعهدات في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

العالم - ایران

وفي تغريدة على تويتر قال امير عبداللهيان، خلال اللقاء الصريح والمفيد مع وزيرة الخارجية الفرنسية، في بكين، والذي استمر لمدة ساعتين ، تبادلنا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والاتفاق الأخير بين طهران والرياض وأوكرانيا والقضايا الإقليمية بما في ذلك فلسطين ولبنان ورفع العقوبات وبرنامج إيران النووي السلمي.

واضاف، انتقدت سلوك الحكومة الفرنسية في عدم تنفيذ التعهدات في خطة العمل الشاملة المشتركة، واكدت ضرورة مراعاة واحترام حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين.

وتابع في تغريدته، متفقون على مواصلة المفاوضات والاحترام المتبادل حتى اجتياز التحديات.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، قد التقى مساء الخميس في العاصمة الصنيية بكين، نظيرته الفرنسيةكاترين كولونا.

وكان وزير وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل لى بكين للقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، كما تزور وزيرة الخارجية الفرنسةي بكين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جرى خلال اجتماع وزيري خارجية إيران وفرنسا بحث مختلف قضايا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي المشترك، كما تم مناقشة بعض القضايا القنصلية.

وأكد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة الاحترام المتبادل ومواصلة الحوارات المشتركة.

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