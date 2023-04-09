فشل الضغط الأمريكي على سوريا

العالم – قلم رصاص

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص "، اشار صالح الى أن سوريا قد بقيت قوية على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب والضعيف ووضع المنطقة المضطرب.

ولفت صالح الى أنه حاليا تتوجه الدول العربية نحو سوريا ويتحدثون انهم جميعا من حمد بن جابر وصولا الى السعوديين والكويتيين والاماراتيين ويقولون اننا لم نجني شيئا من هذه الحرب على العكس خسرنا لذلك فان التحول باتجاه سوريا مرده الى فشل كل ما كان يخطط من اجل تغيير سوريا والجميع والعالم يتغير الآن.

ويرصد برنامج "قلم رصاص"تقرير في معهد بحوث الامن القومي الاسرائيلي كتبه الباحثان الصهيونيان يوئيل جوزانسكي كارميت فالينسي تحت عنوان:" تجدد العلاقات بين الرياض ودمشق"وجاء فيه:" بعد أكثر من عقد اتبعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية نهج الضغط الأقصى على بشار الاسد بهدف احداث تغيير سياسي في سوريا من الواضح اليوم ان دولا في المنطقة، تعتقد ان هذا النهج قد فشل، في الخلفية هناك فهم واضح حين الجهات الفاعلة في المنطقة بان ميزان القوى الاقليمية يميلوا لمصلحة ايران".

وسلط البرنامج الضوء على لاحظه الباحثان ان الاعتراف العربي بالاسد يتعارض والموقف الرسمي للولايات المتحدة وبالتالي قد ينظر الى انضمام الى الرياض الى عملية التقارب الاقليمي مع دمشق على انه تحد لواشنطن ومزيد من التراجع في صورة القوة الامريكية في المنطقة.

كما بحث برنامج "قلم رصاص" ما كتبه الصحفي الايرلندي مايكل جونسون والذي كتب في صحيفة (( THE IRISH TIMES )) الايرلندية مقالا تحت عنوان"السعودية تنهي عزلة سوريا الاقليمية بدعوة الأسد لحضور القمة".

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