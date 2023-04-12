كنعاني: نسعى لافتتاح الممثليات الايرانية قبل موسم الحج

العالم - ايران

وقال كنعاني انه "في خطوة جديدة وفي سياق تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الرسمية والنشاط الدبلوماسي للسفارات والقنصليات، وصل وفد تقني ايراني ظهر اليوم الاربعاء الى الرياض حيث استقبله مسؤولون سعوديون".

واضاف كنعاني ان الوفد الايراني يتألف من فريقين (من التقنيين) سيقومان بما يلزم لاعادة تأهيل السفارة والقنصلية الايرانية في الرياض وجدة وكذلك الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي.

وتابع : سيتم السعي لاعادة افتتاح الممثليات الايرانية وعودة العمل فيها قبل موسم الحج في العالم الحالي.

كما اعلن كنعاني بان الوفد التقني السعودي الذي وصل الى ايران يوم السبت الماضي سيتوجه يوم غد الى مشهد المقدسة.

هذا وكان كنعاني قد اعلن يوم الاثنين ان الوفد الايراني سيتوجه للسعودية قبل نهاية الاسبوع الحالي.