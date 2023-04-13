اللجنة المنظمة للفعاليات في اليمن تحدد ساحات الاحتشاد ليوم القدس العالمي

وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة صعدة مركز المحافظة ومدينة شعارة برازح وساحة الشهيد القائد بخولان عامر ساحات لمسيرات يوم القدس العالمي.

وفي ذمار حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ثلاث ساحات لإحياء يوم القدس العالمي هي ساحة مدينة ذمار وساحة مديرية جبل الشرق وساحة مديرية وصاب السافل.

وفي إب حددت اللجنة المنظمة ساحتين لإحياء يوم القدس العالمي هما مدينة إب مركز المحافظة وفي مدينة يريم لأبناء المربع الشمالي.

فيما حددت اللجنة المنظمة في محافظة تعز مديرية التعزية مفرق ماوية مقابل مدينة الشعب مكانا لإحياء يوم القدس العالمي عصرا.

وفي المحويت حددت اللجنة المنظمة مركز المحافظة مكانا لإحياء يوم القدس العالمي.

وفي الجوف تم تحديد ساحة مدينة الحزم لأبناء محور الجوف الأسفل وساحة المراشي لأبناء محور الجوف الأعلى إحياء ليوم القدس العالمي.

وفي مارب حددت اللجنة المنظمة ساحة مديرية صرواح وساحة مديرية ماهلية مكانا لإحياء يوم القدس العالمي.

أما في محافظة البيضاء فتم تحديد ثلاث ساحات لإحياء يوم القدس العالمي هي ساحة مدينة البيضاء لمديريات مربع البيضاء وساحة رداع لمديريات مربع رداع وساحة السوادية لمديريات المربع الأوسط عصر الجمعة.

وفي الضالع حددت اللجنة المنظمة للفعاليات بالمحافظة ساحة مدينة دمت لمديرتي دمت وجبن وسوق الطاحون لأبناء مديرية الحشاء وقرين الفهد لأبناء مديرية قعطبة.