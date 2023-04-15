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200 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

200 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أدى أكثر من 200 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

العالم-فلسطين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن نحو 200 ألف فلسطيني أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى هذه الليلة.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

وأدى أكثر ربع مليون مصلٍ اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، احتشدوا من القدس والداخل المحتل عام 1948م والضفة الغربية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 250 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في “الأقصى” رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومداخل المسجد الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح، عرقلت قوات الاحتلال، وصول آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وقيود على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، خصوصًا في شهر رمضان.

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