تضليل اعلامي غربي حول ما جری في الاقصی

العالم - انقلاب الصورة

اعتداءات بالهراوات وأعقاب البنادق علی المعتكفين واطلاق للرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام واعتقال مئات المصلين واشعال النار في جزء من المصلی القبلي واحداث دمار شامل داخل المسجد القبلي.

فكيف ضلل الاعلام الغربي حقيقة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المصلين والمعتكفين؟

أي معادل كرسها حماة الاقصی في ردهم علی انتهاك اولی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟

هل أدرك الصهاينة ان معادلة قوة المقاومة هي من تحمي القدس وتدافع عن حرمتها؟

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6592653