تضليل اعلامي غربي حول ما جری في الاقصی

العالم - انقلاب الصورة
اعتداءات بالهراوات وأعقاب البنادق علی المعتكفين واطلاق للرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام واعتقال مئات المصلين واشعال النار في جزء من المصلی القبلي واحداث دمار شامل داخل المسجد القبلي.
- فكيف ضلل الاعلام الغربي حقيقة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المصلين والمعتكفين؟
- أي معادل كرسها حماة الاقصی في ردهم علی انتهاك اولی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟
- هل أدرك الصهاينة ان معادلة قوة المقاومة هي من تحمي القدس وتدافع عن حرمتها؟
للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6592653