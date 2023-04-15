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تضليل اعلامي غربي حول ما جری في الاقصی

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

الاقصی في مواجهة اخطر المخططات التآمرية التي يعمل عليها عتات الصهاينة الارهابيين.

العالم - انقلاب الصورة

اعتداءات بالهراوات وأعقاب البنادق علی المعتكفين واطلاق للرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام واعتقال مئات المصلين واشعال النار في جزء من المصلی القبلي واحداث دمار شامل داخل المسجد القبلي.

  • فكيف ضلل الاعلام الغربي حقيقة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المصلين والمعتكفين؟
  • أي معادل كرسها حماة الاقصی في ردهم علی انتهاك اولی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟
  • هل أدرك الصهاينة ان معادلة قوة المقاومة هي من تحمي القدس وتدافع عن حرمتها؟

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6592653

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