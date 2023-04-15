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 سديد 365؛ اختبار أحدث صاروخ إيراني بنجاح

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

جرى اختبار صاروخ " سديد 365" المضاد للدروع، وهو أحدث صاروخ إيراني هجومي، بنجاح من قبل القوات البرية للحرس الثوري .

العالم - ايران

واجرت القوات البرية التابعة للحرس الثوري بنجاح اختبار صاروخ سديد 365 المضاد للدروع، وهو أحدث صاروخ إيراني هجومي.

وفي هذا الصدد، قال العميد علي كوهستاني رئيس منظمة البحوث والاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري، في تصريح لمراسل وكالة تسنيم، ان"صاروخ سديد 365 صاروخ موجه مضاد للدروع يبلغ مداه 8 كيلومترات، قادر على تدمير جميع أنواع المعدات المدرعة".

وأضاف: إن هذا الصاروخ الموجه بصريا دقيق للغاية في إصابة الهدف، وقادر على الهجوم من الأعلى (Top attack)، يمكنه أيضا اختراق حاجز أنظمة دفاع الدبابات النشطة وتدميرها.

"في أسلوب الهجوم من الأعلى، يرتفع الصاروخ للأعلى بعد الخروج من قاذفه ويغطس على الهدف بعد الوصول إلى الارتفاع المناسب. بهذه الطريقة، يتبع الصاروخ مسارا باليستيا لإصابة الهدف على عكس الطريقة التقليدية للصواريخ المضادة للدروع".

وهذه الطريقة أكثر فاعلية من الطرق التقليدية الأخرى لأن الدرع العلوي للدبابة عادة هو أضعف جزء في الدرع ومن السهل اختراقه مقارنة بأجزاء أخرى من الدبابة.

وتابع العميد كوهستاني: سيتم في المرحلة المقبلة تجهيز هذا الصاروخ بأجنحة قابلة للسحب وبنظام التحكم في النيران المصمم له، وسيتم تجهيز ناقلات أفراد القوات البرية بأربعة من هذه الصواريخ على جانبي أبراجها.

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