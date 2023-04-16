شاهد.. مسلحون يقتلون سياسيا هنديا وشقيقه خلال بث مباشر

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن عتيق أحمد البالغ من العمر 61 عاما القابع في السجن منذ 2019، كان يرد على أسئلة الصحفيين في وقت متأخر يوم السبت، أثناء نقله هو وشقيقه إلى المستشفى.

وقال المسؤول في الشرطة براشانت كومار إن المعلومات الأولية تشير إلى أن 3 أشخاص ادعوا أنهم صحفيون وفتحوا النار على الشقيقين.

وأشار إلى أن المسلحين الذين أطلقوا النار من مسافة قريبة أنهم محتجزين ويخضعون للاستجواب حاليا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المهاجمين وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الحادث الذي وقع في المدينة الواقعة شمالي البلاد.

يذكر أن القتيلين من الأقلية المسلمة في الهند، إلا أن الشرطة لم تعلن إن كانت تحقق في دوافع طائفية وراء الجريمة.