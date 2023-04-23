شاهد.. طقوس العيد في محافظات العراق

العالم - مراسلون

بين امنيات العيد والدعاء لله عز وجل يبدأ العراقيون عيد الفطر المبارك الذي تمتزج فيه لغة التعايش السلمي ودعوات الخير والمحبة على الامة الإسلامية جمعاء.

في كل مكان تختلف طقوس العيد لكنها تجتمع في الإمكان العامة والمساجد من اجل تبادل التهاني بين أبناء المدينة. في محافظة ذي قار جنوب العراق ارتسمت أمنيات العيد على وجوه الجميع بمختلف أعمارهم ومسمياتهم.

وقال الشيخ نافع الماجد وهو استاذ في الحوزة العلمية:"نعم انه العيد الذي يعود فيه الانسان الی الله سبحانه وتعالی لکن بأي طريقة يعود، يعود ان شاء الله بالصلاح والصلاة وصلة الرحم وتفقد المعوزين وجميع ما يرضي الله سبحانه وتعالی".

المحافظة على الموروث الشعبي والطقوس الخاصة في أيام العيد أهم القضايا التي يحرص عليها الإباء والاجداد ويشددون على التمسك بها بوصفها جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع العراقي وجانباً أخلاقيا وتربوياً. والتي تبدأ فيها معايدة الاهل والاقارب والأصدقاء.

وقال الباحث العراقي صباح محسن:"طقوس العيد الموجودة هي نفس طقوس الاعياد في الأعوام السابقة والتي تشمل صلاة العيد وتهنئة الاقارب والاصدقاء في المسجد".

وقال حسن السعيدي وهو ناشط تربوي:"هذه العادات المتوارثة من الاباء الی الابناء يتوارثها المجتمع في محافظة ذيقار ويحافظ عليها الذيقاريون من خلال التواصل مابين العوائل".

وتشكل فرحة العيد تكاملاً نفسياً وروحياً للصائمين بعد شهر رمضان المبارك ترتسم من خلالها أطر التسامح والانسجام والمحبة بين أبناء الشعب العراقي التي طالماً غابت تلك الافراح من شعب عانى كثيراً طوال السنوات الماضية.