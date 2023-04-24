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تاريخ من الانتصارات بمعارك الامعاء الخاوية.. الاسير خضر عدنان يدخل مرحلة حرجة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يستمر في سجون الاحتلال الاسرائيلي الشيخ الاسیر خضر عدنان في اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع والسبعين وسط انباء متضاربة عن سوء وضعه الصحي. وكان الشيخ عدنان مفجر معركة الامعاء الخاوية قد خاض التجربة في السابق لخمس مرات واستطاع في كل مرة أن ينتزع حريته من الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وفي يومه التاسع والسبعين للاضراب المفتوح عن الطعام يبدو ان وضع الشيخ خضر عدنان بدأ يتعقد مع اصراره على ان ينتصر في هذه المعركة الجديدة التي يخوضها ومع اصرار ادارة السجون الاسرائيلية على كسره ورفضها ان تقدم اي تنازلات في هذه المعركة.

وبالمقابل يبدو الشيخ، الذي يوصف بمفجر ثورة الامعاء الخاوية، مصرا على الانتصار في المعركة التي خاضها في السابق لخمس مرات تراوحت ايام الاضراب فيها ما بين 28 يوما الى 68 يوما.

وفجر الشيخ عدنان معركة الامعاء الخاوية للمرة الاولى في العام 2005 واستمرت 28 يوما، وفي العام 2011 استمرت 67 يوما، وفي عام 2015 استمرت 58 يوما، كذلك فإنه نفذ معركة امعاء خاوية للمرة الرابعة في عام 2018 واستمرت 54 يوما، وفي عام 2021 استمرت 28 يوما.

وتعتبر هذه المعركة بالنسبة للشيخ خضر عدنان هي الاصعب والاطول والاكثر دقة لانها اولا تتعلق بلائحة اتهام وجهت له وثانيا لان الاحتلال الاسرائيلي يشعر بأن هذه المرة الامر لا يتعلق بالافراج عنه ولكن لأن الاحتلال يشعر بأن هذه المرة هي معركة كسر.

وفي اثر خضر عدنان خاض عدد كبير من الاسرى معركة الاضراب عن الطعام، ومن اهم هؤلاء الاسرى محمد القيق وعلاء الاعرج وخليل العواودة والغضنفر ابو عطوان وغيرهم، واستطاع هؤلاء الاسرى ان يكسروا ارادة السجان وان ينتزعوا حريتهم انتزاعا لتتحول معارك الامعاء الخاوية الى ظاهرة ممتدة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية.

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تاريخ من الانتصارات بمعارك الامعاء الخاوية.. الاسير خضر عدنان يدخل مرحلة حرجة

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