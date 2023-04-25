لقاء الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية يبارك عملية الدهس البطولية في القدس

العالم - لبنان

واعتبر اللقاء اليوم الثلاثاء في بيان أن العملية جاءت بتوقيتها والاسلوب ردا صاعقا على ارتكابات وجرائم المؤسسة الصهيونية الامنية الغاشمة في الضفة والقدس واراضي ال48 وانتهاكات المسجد الاقصى وتدنيس مصلى باب الرحمة وتخريبه.

واضاف اللقاء ان هذه العملية ومثيلاتها تجسد الارادة الصلبة للشعب الفلسطيني العصية على الكسر، وتؤكد مجددا ان فلسطين لن تكون مساحة امن وأمان واستقرار للصهاينة، فالمشروع الاحتلالي الاستيطاني الذي قام عليه الكيان بدأ يتداعى امام جيل لن ينسى فلسطين والطرد المعاكس عنوة لقطعان المستوطنين أخذ سبيله للتحقق التدريجي، بما يؤسس لسقوط الكيان المصطنع كفكرة وزواله كمشروع وكينونة.

هذة العملية تمت مساء أمس الإثنين في القدس و أصيب خلالها 8 من المستوطنين.