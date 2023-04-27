الشعب العراقي بكافة أطيافه داعم للقضية الفلسطينية

العالم - العراق

وقال بيان للوزارة أمس الأربعاء إن" وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بحث في مقر الوزارة، مع نظيره الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وأكد الشمري، أن" الشعب العراقي بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية، مثمناً العمق التأريخي الذي يربط العراق بفلسطين، مبينا، أن" الأوضاع الأمنية في البلاد جيدة جداً وأن قوات وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني لخمس محافظات والعمل مستمر في هذا المجال".

من جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني عن ارتياحه لوجوده في العاصمة بغداد، مؤكداً، أن" هذه الزيارة لها آثار إيجابية مهمة جداً على الصعيد الإقليمي، واصفاً العراق بمصدر الصدق والقوة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، متمنياً للعراق وشعبه المزيد من الاستقرار، كما قدم شكره وتقديره للوزير على حسن الاستقبال والترحيب".

وختم البيان، أن" الريح زار مقر قيادة قوات الحدود ببغداد، وشاهد عرضاً موجزاً لإنجازات وبطولات قيادة قوات الحدود، كما اطلع على التحصينات الأمنية مع دول الجوار".