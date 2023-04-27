بكين: واشنطن متورطة في تشجيع الانفصاليين بتايوان

العالم- اسياوالباسيفيك

ووفق وكالة "شينخوا" قالت ،تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني في مؤتمر صحفي أمس: إن سلطات “الحزب الديمقراطي التقدمي” في تايوان تسعى بشكل صارخ لتنفيذ نظرية “دولتين”، وتتواطأ مع قوى خارجية لتقسيم البلاد، كما أنها المخربة للوضع الراهن عبر مضيق تايوان.

وأضافت تشو: إن الولايات المتحدة بدورها إضافة إلى دول غربية أخرى تشجع قوى ما يسمى “استقلال تايوان” الانفصالية لتعطيل إعادة التوحيد الوطني للصين، كما أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدف إلى التحريض على المواجهة عبر المضيق وبيع الأسلحة لتايوان، ما يشكل خطرا على أهالي الجزيرة نفسها.

وتابعت: “لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ منها”، لافتة إلى أن حقيقة أن البر الرئيسي وتايوان ينتميان إلى صين واحدة لم تتغير، وأن سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها لا تحتمل أي تقسيم.

وشددت المتحدثة على عزم بكين هزيمة القوى الانفصالية والتدخل الخارجي بكل حزم والدفع بثبات باتجاه إعادة التوحيد الوطني للبلاد.