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شاهد.. تظاهرات لليمين المتطرف بالقدس المحتلة دعما لـ'التعديلات القضائية'

شاهد.. تظاهرات لليمين المتطرف بالقدس المحتلة دعما لـ'التعديلات القضائية'
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل خضر شاهين، ان عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف في الكيان الاسرائيلي تظاهروا مساء امس الخميس في القدس المحتلة دعما لما يعرف بـ"التعديلات  القضائية" داخل الكيان المحتل.

العالم - الاحتلال

نشاهج معا..

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من جهة اخرى، نظمت حركة 'ناطوري كارتا' اليهودية مساء الخميس، تظاهرة في القدس المحتلة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتأييدا لحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني واليافطات التي تحمل شعارات مناهضة للصهيونية ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.

كما قام المتظاهرون بإحراق علم الاحتلال للتعبير عن عدم اعترافهم بإقامة هذا الكيان على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعرَفُ حركة ناطوري كارتا، التي تتشكل من اليهود الحريديم، بمناهضة الصهيونية بكافة أشكالها، وترى أن قيام الكيان الاسرائيلي يخالف تعاليم الديانة اليهودية وترفض سلب الشعب الفلسطيني أرضه.

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