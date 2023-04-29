وزير الدفاع الايراني: مستعدون لتوسيع المناورات المشتركة مع الصين

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني مع وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانغ فو، يوم الجمعة، على هامش اجتماع وزراء الدفاع بدول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وخلال هذا الاجتماع ، هنأ العميد آشتياني بتعيين الجنرال لي شانغ فو عضوا في مجلس الدولة ووزيرا للدفاع بجمهورية الصين الشعبية ، وقال إن العلاقات بين إيران والصين ترجع إلى العلاقات الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين وقال: الإرادة السياسية لقادة البلدين والتفاهم وتبني مواقف مشتركة تجاه التطورات الدولية له قيمة استراتيجية في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى بكين في شباط/فبراير 2023 ولقائه بنظيره الصيني، قال: إن الاتفاقيات الاستراتيجية بين رئيسي البلدين أصبحت نقطة تحول في العلاقات التاريخية والودية بين إيران والصين.

وفي جزء آخر من حديثه ، صرح وزير الدفاع الايراني بأن منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت اليوم منظمة مؤثرة في التطورات والمعادلات العالمية ، وأضاف: إن توسيع وتعزيز هذه المنظمة هو إجراء فعال في دفع التعددية على الساحة الدولية.

وأوضح العميد آشتياني أن إيران مستعدة لتعزيز تعاونها الدفاعي والعسكري مع جمهورية الصين الشعبية والأعضاء الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون في إطار الآليات القائمة ، موضحا أن الوضع الإقليمي والدولي آخذ في التغيير وتبعا لذلك أصبح توسيع العلاقات بين إيران والصين أكثر أهمية مما كان عليه في الماضي.

وفي إشارة إلى أن إيران وجمهورية الصين الشعبية لديهما فهم صحيح للأوضاع الإقليمية والدولية ، قال: ان البلدين ومن خلال معرفة أهداف ونوايا اميركا وحلفائها ، حاولتا دائمًا منع تحقيق الأحادية والمقاربات الشمولية للغرب فيما يتعلق بالدول المستقلة.

وقال وزير الدفاع الايراني: نعتقد أنه فقط في ظل التفاعل والتعاون بين الدول ذات التوجهات المشتركة يمكن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي.

واشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية منخرطة حاليا في خلق أزمات وتوترات في أوروبا الشرقية وغرب آسيا والمنطقة ، وقال: السياسات الأميركية تشكل تهديدا مشتركا لإيران والصين. نحن ضد عالم أحادي القطب.

ونوه العميد آشتياني إلى إجراء مناورات بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في اطار "حزام الامن البحري" ، وقال: إن هذا أظهر أن الدول الثلاث تعارض رؤية الهيمنة التي يعتمدها الغرب واميركا ، ونحن على استعداد لاجراء المناورات والتمارين المشتركة فى المجالات البحرية والبرية والدفاع والجوى كما ونوعا مع الصين.

وفي إشارة إلى سرعة أهمية وحساسية التطورات الإقليمية والدولية ، قال: أن استمرار الحوار وتبادل زيارات الوفود العسكرية والاستخباراتية على مختلف المستويات سيكون مفيدًا ومثمرًا للغاية للجانبين.

وفي الختام ، دعا وزير الدفاع الايراني نظيره الصيني لزيارة طهران لمواصلة المحادثات وتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

*وزير الدفاع الصيني: تطوير العلاقات مع ايران يحظى باهمية فائقة واستراتيجية

من جانبه ، قيم "لي شانغ فو" ، وزير الدفاع الصيني ، العلاقات بين البلدين بأنها مهمة نظرًا لتاريخهما التاريخي والحضاري ، وقال: "إن تطوير العلاقات مع إيران يحظى باهمية فائقة واستراتيجية بالنسبة للصين ".

ووصف بالمهم العلاقة والتفاعل بين إيران والصين في ظل الإرادة السياسية لقادة البلدين في خضم المتغيرات العالمية المهمة، مؤكدا أهمية تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وصرح وزير الدفاع الصيني أن رؤيتنا بشأن العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية عميقة وطويلة الأمد ، واضاف: أن البلدين ، إيران والصين ، لديهما ثقة استراتيجية متبادلة ويدعوان للاستقلال.

واوضح أن الصين دعمت دائما موقف إيران ضد العقوبات الأحادية ، وقال: إننا ندين أي نوع من التدخل في شؤون إيران ونؤمن بوحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال لي شانغ فو ، معربا عن تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في القضايا الدولية والعامة للصين ومصالح البلدين: إن البلدين لديهما تعاون صادق وفعال ضد هيمنة بعض الدول.

وتابع: نعتقد أن هنالك أفقًا جيدًا أمامنا وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دورًا جيدًا وبناءً في القضايا الإقليمية وندعم حل قضايا إيران مع جيرانها.

وفي معرض تهنئته بعضوية إيران في منظمة شنغهاي ، أعرب لي شانغ فو عن امتنانه لطلب إيران الانضمام إلى البريكس ، وأعلن أن الصين ستواصل تعاونها مع إيران فيما يتعلق بالسلام والاستقرار.

وأشاد وزير الدفاع الصيني بمنجزات ايران الدفاعية واعتبرها مؤشرا لقدراتها العسكرية.

وفي الختام أشاد "لي شانغ فو" بمواقف جمهورية إيران الإسلامية في منظمة شنغهاي واعتبرها نتاج الروح الثورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.