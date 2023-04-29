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حتى آذار 2024 .. ايران تدشن مشاريع نفط وغاز بـ 15 مليار دولار

حتى آذار 2024 .. ايران تدشن مشاريع نفط وغاز بـ 15 مليار دولار
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الايراني جواد أوجي، افتتاح مشاريع نفط وغاز بقيمة 15 مليار دولار في غضون السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2024).

العالم - ايران

وأوضح الوزير أوجي في مراسم تدشين مشروع لمعالجة الغاز المصاحب في حقول النفط المشتركة في "خوزستان" جنوب غرب البلاد الجمعة، أن التدشين المستهدف للمشاريع بقيمة 15 مليار دولار يتلاءم مع شعار العام المعلن " السيطرة على التضخم ونمو الانتاج".

وحول المشروع المفتتح بيّن أنه نحو 400 الف برميل نفط يتم استخراجها يوميا من حقول " آزادكان" و"ياد آوران" و"ياران" وبقية الحقول، ولكن مع الاسف يتم إحراق الغاز المصاحب للنفط فيها.

وأضاف اليوم ومع تدشين مشروع "هويزة خليج فارس" لمعالجة الغاز، سيتم معالجة الغازات الحامضة والسامة التي تؤثر بدورها على بيئة " خوزستان"، وبعد اخضاعها للمعالجة وتحليتها واضافة التركيبات الخفيفة اليها، سيتم ضخ الغاز الحلو بالشبكة العامة للبلاد.

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