هل تقدم حكومة نتنياهو على مغامرة اغتيال العاروري؟

وقال حيدر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان"، ان تركيز الاحتلال على التحريض على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، باعتبار المحرك الامني الاساسي لما يجري في الضفة الغربية، مشيراً الى ان الاحتلال اذا ما تجرأ على اغتياله فانه سيواجه الكثير من السيناريوهات المرعبة نتيجة قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة.



يذكر ان صالح العروروي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي ساهم في تأسيس الحركة ويدير كتائب عزالدين القسام ومهندس الاحداث الامنية الاخيرة كما يتهمه الصهاينة في اطلاق صواريخ من لبنان ومن قطاع غزة على كيان الاحتلال.

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https://www.alalam.ir/news/6604613