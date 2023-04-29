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هل تقدم حكومة نتنياهو على مغامرة اغتيال العاروري؟

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد المختصص بالشأن الاسرائيلي علي حيدر، ان حكومة نتنياهو حينما لمست نتائج وتداعيات تآكلها صورة ردعها في عيون اعدائها، تحاول ان ترمم هذه الصورة عبر التلويج باستهداف الصف الاول من قيادات المقاومة الفلسطينية.

وقال حيدر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان"، ان تركيز الاحتلال على التحريض على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، باعتبار المحرك الامني الاساسي لما يجري في الضفة الغربية، مشيراً الى ان الاحتلال اذا ما تجرأ على اغتياله فانه سيواجه الكثير من السيناريوهات المرعبة نتيجة قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة.


يذكر ان صالح العروروي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي ساهم في تأسيس الحركة ويدير كتائب عزالدين القسام ومهندس الاحداث الامنية الاخيرة كما يتهمه الصهاينة في اطلاق صواريخ من لبنان ومن قطاع غزة على كيان الاحتلال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

https://www.alalam.ir/news/6604613

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