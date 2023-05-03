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تسجيل زلزال بقوة 5.6 ريختر  في شمال شرقي أفغانستان

تسجيل زلزال بقوة 5.6 ريختر  في شمال شرقي أفغانستان
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب أفغانستان، في منطقة سلسلة جبال هندو كوش في شمال شرقي البلاد.

العالم-أفغانستان

وذكر المركز أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق قرية جورم في مقاطعة بدخشان، وقع الزلزال على عمق 186 كيلومترا.

لم يتم تقديم معلومات حول الخسائر والأضرار المحتملة.

تتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان.

في يونيو/ حزيران الماضي، قتل زلزال بلغت قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف على امتداد نفس الحدود.

في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.

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تسجيل زلزال بقوة 5.6 ريختر  في شمال شرقي أفغانستان

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