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وزير الصحة : ايران مستعدة للتعاون الاقليمي في مجال الصيدلة والاجهزة الطبية

وزير الصحة : ايران مستعدة للتعاون الاقليمي في مجال الصيدلة والاجهزة الطبية
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "بهرام عين اللهي" : ان 99 بالمائة من حاجة البلاد الى الدواء و40 بالمائة الى الاجهزة الطبية، يتم تلبيتها باستخدام المنتجات المحلية؛ مضيفا ان "ايران لديها الاستعداد من اجل التعاون مع دول المنطقة في مجال الصيدلة والمعدات الطبية".

العالم - ايران

"عين اللهي" قال ذلك، خلال تصريحه بمراسم افتتاح الدورة السادسة والعشرين لاجتماع كبار خبراء "دول مجموعة الخمسة" التي نظمت اليوم السبت في فندق استقلال بطهران.

ودعا وزير الصحة الايراني الى تعزيز التعاون الاقليمي من اجل النهوض بمؤشرات السلامة الصحية على صعيد المنطقة ومشاركة البلدان تجاربها مع بعضها الاخر في هذا المجال.

كما اقترح عين اللهي في السياق ذاته، بأن يتم توفير الظروف المناسبة لاساتذة الجامعات وعلماء الدول الاقليمية بزيارة البلدان المختلفة لتنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية مشتركة.

وحول التحديات التي تواجه الدول الاعضاء، اشار عين اللهي الى الاوبئة المختلفة وضرورة احتوائها بعيدا عن اي تمييز.

واوضح قائلا : هناك بعض الدول المتقدمة التي لا تعاني من تفشي الامراض المعدية والوفيات الناجمة عنها، خلافا لدول اقليمية اخرى تسجل سنويا وفيات كبيرة بسبب الاوبئة وعجزها عن سداد النفقات الباهضة لمعالجة هذه الامراض.

وتابع، ان هكذا ظروفا تستدعي تعاونا مشتركا من جانب الدول الاقليمية جميعا وان يتم رسم خطة وبرنامج عمل مشترك يؤدي الى الوقاية والتخلص من هذه المعضلات.

وزير الصحة الايراني اشار ايضا الى المناسبات الدينية المشتركة التي تقام سنويا في عدد من بلدان المنطقة، ولاسيما مسيرة الاربعين الحسينية المليونية (المقبلة) في العراق؛ متطلعا الى عقد اجتماعات خاصة بهذه المناسبة وبمشاركة ممثلين عن العراق وايران لمناقشة الاليات الكفيلة بالحفاظ على سلامة شعبي البلدين وسائر شعوب الدول المجاورة خلال هذه المناسبة الاسلامية العظيمة.

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وزير الصحة : ايران مستعدة للتعاون الاقليمي في مجال الصيدلة والاجهزة الطبية

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