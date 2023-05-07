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إنتشال 4 جثث متحلله في سواحل "تونس" والبحث عن مفقودين محتملين !

إنتشال 4 جثث متحلله في سواحل
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي، 4 جثث لفظتها أمواج البحر في شواطئ منطقة جبنيانة بصفاقس، ويجري البحث عن مفقودين آخرين.

العالم - تونس

وقال مصدر في المنطقة: "إن الجثث تفطن إليها البحارة منذ أمس السبت ولفظتها الأمواج على الشاطئ اليوم الأحد وكانت شبه متحللة".

ولم تتضح أي معلومات بشأن القارب الذي كان يقلهم وعدد المفقودين المحتملين.

وتنفذ وحدات من الحرس البحري بعمليات تمشيط مستمرة بسبب تفاقم حوداث الغرق.

وبينما تشهد السواحل التونسية عموما طفرة في موجات الهجرة غير الشرعية هذا العام.

ويجري العثور على جثث بشكل شبه يومي في سواحل صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو السواحل الإيطالية القريبة.

ويشكو المستشفى المركزي في صفاقس من ضغط كبير في مراكز حفظ الجثث.

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