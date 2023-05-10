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صواريخ المقاومة تدك الاحتلال متى تشاء وأينما تشأ

صواريخ المقاومة تدك الاحتلال متى تشاء وأينما تشأ
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

امطرت المقاومة الفلسطينية سماء كيان الاحتلال الاسرائيلي في الساعتين الماضيتين بحزمة من الصواريخ استهدفت 40 منها مستوطنة سديروت و20 عسقلان و3 تل أبيب ما يؤكد أن المقاومة تدك صواريخها متى تشأ وأينما تشأ.

العالم - خبر وإعرابه

- اولا الجديد في هذا القصف الصاروخي للمقاومة على مستوطنات غلاف غزة هو مدى تجاوز قدرة الصواريخ من مسافة 10 كيلومترات المعتادة الى أكثر من 70 و80 كيلومترا مستهدفة "تل أبيب".

- ثانيا، أظهر هذا القصف أن الاحتياطي الصاروخي للمقاومة، خاصة الجهاديين أكبر من حسابات كيان الاحتلال.

وأخيرا، دلالة تنفيذ هذا القصف من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الموحدة، حيث تظهر أن مفاجآت المقاومة الفلسطينية للاسرائيليين لم ولن تنتهي.

وقصف المقاومة لـ"تل أبيب" جعل رئيس حكومة كيان الاحتلال "بنيامين نتنياهو" حيران بأمره مرتبكا، ومتسالا كيف ستبدو المرحلة القادمة وأين هي الجغرافيا المستهدفة، وما هي الاستعدادات التي ستخطوها لاحقا المقاومة.

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