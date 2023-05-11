الانفراج الاقليمي وتراجع نفوذ أمريكا

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج "قلم رصاص"ما نشرته الباحثة الأمريكية ليزا اندرسون في مجلة فورين أفيرز الأمريكية في مقال جاء تحت عنوان" حرب الأربعين عامًا .. كيف خسرت أميركا الشرق الأوسط؟" جاء فيه:" قد يعذر المراقبون في حال تساءلوا عما إذا كان نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة قد تراجع بشكل دائم، أو ما إذا كانت إدارة بايدن مهتمة بهذا الأمر حتى، وسط الحرب في أوكرانيا والتنافس الأميركي المتزايد مع روسيا والصين.

وتابعت الباحثة قائلة:"في كتاب “الضلال الكبير: بروز الطموح الأميركي وأفوله في الشرق الأوسط” كانت استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط “ضالة منغمسة في الأوهام “إنها قصة سوء فهم جسيم وأخطاء مروعة وموت ودمار على نطاق تاريخي”.

وحول تراجع الطموح الأمريكي أكد الاكاديمي والباحث السياسي د. جمال واكيم من بيروت ان هناك تراجعا في نفوذ الولايات المتحده الامريكية في المنطقة.

وأشار واكيم الى أن هنالك مقاومة جرت في المنطقه على النفوذ الامريكي وللمخططات الامريكية والتي ادت الى فشل المخططات الامريكية في ابقاء هيمنة واشنطن على المنطقه، لان الاستراتيجية الامريكية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، كان تقوم على فرض هيمنتها على منطقة الشرق الاوسط بشكل عام ،بالاستناد على الهيمنة على عاصمتين عربيتين في الشرق الاوسط هما الرياض والقاهرة بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت بالاستناد الى التحالف مع الصهيونية العالمية ومع الكيان الصهيوني في المنطقة وهي دعائم السياسة الأمريكية في المنطقة.

ضيف الحلقة:

-الاكاديمي والباحث السياسي د. جمال واكيم من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/6614108