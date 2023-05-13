معركة 'ثأر الأحرار' مستمرة ولاخطوط حمراء أمام المقاومة

العالم - البوصلة

ومع وصول صواريخ المقاومة إلى العمق الإسرائيلي في تل أبيب والقدس المحتلة، معلنة ألا خطوط حمراء أمامها، وأمام هذا الواقع، تجد الحكومة الاسرائيلية نفسها في دائرة الحيرة ولا خيار جيدا أمامها.

فمن جهة لا تجد قصفها وعدوانها كافيا لدفع المقاومة إلى التراجع عن شروطها لوقف إطلاق النار الذي تريده تل أبيب متبادلا ومجانيا.

ومن جهة ثانية، لا تستطيع المغامرة برفع مستوى جرائمها وقصفها للمدنيين في غزة، لما قد يتبعه ذلك من انخراط أكبر لحركة حماس في المواجهة.

ومن جهة ثالثة، ليس بمقدورها إبقاء الوضع على ما هو عليه وما يترتب عليه من استنزاف وشلل في الكيان الإسرائيلي.

للحديث أكثر حول هذا الموضوع نناقش هذه الأسئلة مع مراسل "العالم" في رام الله فارس الصرفندي:

1- ماذا عن ردود المقاومة التي وصلت الى قلب العدو في تل ابيب والقدس المحتلة، كيف هي انعكاسها على الداخل الاسرائيلي؟

2- إلى اين تتجه المعركة، وماذا عن الدور الذي تلعبه مصر في الوساطة، هل من جديد؟

وأفرزت المواجهة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي واقعا جديدا، أثبتت فيه فصائل المقاومة من خلال تكتيكاتها وردها المدروس أنها هي التي تحدد مسار المعركة وطريقة إنهائها.

هذا فيما يضع فشل الاحتلال في وقف صواريخ المقاومة والاستفراد بفصيل دون آخر حكومة بنيامين نتنياهو أمام تبعات سلبية على حكومته وعلى كيان الإحتلال بشكل عام، الذي يشهد حالة من الطوارئ جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية التي ضربت عمق الكيان الاسرائيلي.

ويأتي هذا فيما حذر مسؤلون أمنيون اسرائيليون من حالة الإرباك والتخبط التي تعيشها الطبقة السياسة بزعامة نتنياهو.

وبهذه الحلقة نناقش هذه الأسئلة مع ضيوفنا محمود خلف عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ونهاد أبوغوش مدير مركز المسار للدراسات:

1- بعد أربعة ايام من إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، هل تستطيع المقاومة أن تفرض قواعد اشتباك جديدة وترغم العدو على التهدئة ووقف الاغتيالات؟

2- في حال تواصلت المعارك ما هي الانعكاسات التي ستواجه نتنياهو في الداخل المحتل، ولماذا الأخير يرفض القبول بوقف سياسة الاغتيالات؟

3- حكومة الاحتلال تقول إنها لن توقف العدوان، لكن على أرض الواقع تهرول وراء الوساطات، هل تتوقعون أن يقبل الاحتلال في نهاية المطاف بشروط المقاومة لوقف إطلاق النار؟

4- تحليلات كثيرة وتفسيرات أكثر واسئلة طرحت حول طبيعة رد المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا النوع الجديد من الرد والاستراتيجية الجديدة هذه كيف يمكن شرحها؟

5- البعد الأهم في العدوان الإسرائيلي كان محاولة الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وفصلها عن باقي فصائل المقاومة.. وهذا ما لم يتحقق، لماذا برأيكم تحاول سلطات الاحتلال دائما التفريق بين الفصائل؟

6- خلال الأيام السابقة وجدنا أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في وقف صواريخ المقاومة.. ما مدى تأثير ذلك على معنويات جيش الاحتلال والمستوطن الإسرائيلي؟

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