قوات فاغنر الروسية: السيطرة علی باخموت بات وشيكا

العالم - الأزمة الاوكرانية

تشتد المعارك في باخموت وسط تضارب للمعلومات بين كييف وموسكو بشأن حقيقة الوضع علی الارض.

يفغيني بريغوجين قائد قوات 'فاغنر' الروسية قال أن قواته تقدمت 550 مترا في اتجاهات مختلفة في مدينة باخموت مشيراً الی ان قواته سدت الفراغ الذي خلفه القوات الروسية في الجناح الشمالي للمدينة.

وقال بريغوجين:"لا يزال تحت سيطرة العدو 1.75 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، وبقي فقط 29 مبنى من أصل 48 مبنى متعدد الطوابق، يستخدمها الاوكرانيون كمخابئ للاحتماء بها".

وقامت وحدات المدفعية التابعة لقوات فاغنر بتغطية الأجنحة في منطقة بيركوفسكي حتى السيطرة على مدينة أرتيوموفسك بالكامل حيث بقي أقل من 2 كيلومتر مربع بيد القوات الأوكرانية".

من جهتها، قالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا باتجاهين في ضواحي باخموت وان الجيش الأوكراني يواصل تدمير القوات الروسية، وتمكن من أسر العديد من المقاتلين؛ وهو مانفاه رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف واصفاً الأنباء عن اختراق قوات اوكرانيا والناتو لمنطقة كريمينا في دونباس بالشائعات.

وبينما تدور معارك ضارية في مدينة باخموت التي تعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الاوكرانية في دونباس بالذخيرة، دوت صفارات الانذار الجوي في العاصمة كييف ومقاطعات اوكرانية اخری، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم البلاد.

تطورات اعتبر محللون ان الرئيس فلوديمير زيلينيسكي سيوضفها في جولته الاوروبية التي بدأها من ايطاليا لحشد الدعم لبلاده والمطالبة للمزيد من المساعدات العسكرية والمالية.