وزير النفط: مشاركة 200 شركة أجنبية بمعرض صناعة النفط يعكس قوة دبلوماسية الطاقة

العالم - ايران

وأعتبر " أوجي" في مراسم انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات اليوم الاربعاء، أن المعرض أحد أكبر معارض النفط بالشرق الاوسط والعالم، حيث يقام كل سنة بشكل أكبر انتعاشا من ذي قبل رغم الحظر الظالم المفروض على البلاد.

وأشار أن المعرض يستعرض قدرات وانجازات صناعة النفط والمقاولين والمستثمرين والانشائيين والجامعات وشركات المعرفة وغيرها بمجال انشطة المصب والمنبع فضلا عن تحديد التحديات والحلول في كل قطاع بهذه الصناعة، ويوفر المفاوضات والتعاون التجاري.