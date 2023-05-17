إيران وروسيا توقعان 10 صفقات بمجال النفط والغاز

العالم - ايران

وخلال اجتماع توقيع صفقات النفط والغاز بين إيران وروسيا، المنعقد حاليًا، سيتم التوقيع على 10 عقود.

وقال وزير النفط جواد اوجي : لدينا مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة غازبروم الروسية ، التي دخلت المرحلة التعاقدية مع المحادثات الأخيرة ، وسيتم توقيع العقود في الأشهر القليلة المقبلة.

واضاف: في مجال تطوير حقول النفط والغاز، لدينا عقود جيدة مع شركات روسية قوية، بعضها وصل إلى مرحلة الإنتاج.

واوضح اوجي: قمنا بالفعل بترشيح 10 حقول نفط وغاز أخرى للتطوير، وتم الانتهاء من القضايا الأولية ودخلت مرحلة العقد.

روسيا توافق على الاستثمار بـ 6 حقول نفط ايرانية

كما أعلن وزير النفط الايراني أن روسيا وافقت على توظيف استثمارات في تطوير 6 حقول نفط بالبلاد.

وأوضح أوجي على هامش تفقده المعرض الدولي لصناعة النفط 2023 الذي انطلقت اعماله اليوم الاربعاء، وذلك برفقة مساعد رئيس الوزراء الروسي "الكسندر نوفاك"، أن شركات رائدة روسية وافقت على الاستثمار في تطوير 6 حقول نفط في ايران ما يوفر أرضية ممتاز للتعاون مع هذه الشركات.

من جانبه أكد نوفاك، أن المعرض حدث كبير ووفر للشركات الروسية المشاركة في الفعاليات الحضور في السوق الايرانية.

وأشار أن ايران بلد غني بموارد النفط والغاز لذا فان التعاون الثنائي بين البلدين يشكل أهمية بهذا المجال، داعيا الشركات الروسية والايرانية بايجاد مسار التواصل وابرام العقود.

ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.

وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد بقوة من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير النفط الإيراني، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين.

وأكد أوجي أن حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، في افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض، يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا.