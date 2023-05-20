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مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على فلسطينيين من سكان البلدة القديمة من القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على عدد من سكان شارع الواد برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا فلسطينيا من سكان الشارع.

كما اقتحم مستوطنون حي رأس العامود، ومحيط باب العامود، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وصباح اليوم السبت، اعتدى عشرات المستوطنين على فلسطينيين من بلدة الطور في القدس المحتلة، وحطموا زجاج عدة مركبات، وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه منازل السكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الناصر اللداوية، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في البلدة.

كما تجمع عدد من المستوطنين، في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

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مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة

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