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إيران تعين سفيرا لدى السعودية

إيران تعين سفيرا لدى السعودية
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

عينت وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية.

العالم-إيران

وعمل عنايتي مساعدا لوزير الخارجية وشغل منصب المدير العام لشؤون الخليج الفارسي في الوزارة.

وعُيّن عنايتي في مايو 2014 مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعيينه في بداية 2019 مديرا عاما لمنطقة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية.

وجاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض في أبريل الماضي، توسطت فيه الصين وأنهى خلافا سياسيا امتد لسنوات بين البلدين.

وكان فريق لوجستي إيراني قد زار الرياض في أبريل الماضي، تمهيدا لفتح متزامن للبعثات الدبلوماسية بين الجارتين الكبيرتين في الإقليم.

وأتت الزيارة الإيرانية بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران لمناقشة آليات إعادة فتح بعثات الرياض في إيران، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين حيث تعهدا بتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

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