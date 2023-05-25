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صد هجوم شنته 'درون' على مدينة سيفاستوبول الروسية

صد هجوم شنته 'درون' على مدينة سيفاستوبول الروسية
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنته طائرة مسيرة خلال الليل الماضي الأربعاء.

العالم- روسيا

وحسب وكالة "سبوتنيك" أوضح رازفوجاييف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قائلا "صد جيشنا هجوما آخر بطائرة بدون طيار على سيفاستوبول، وأسقطت قوات أسطول البحر الأسود طائرتين بدون طيار بأسلحة صغيرة".

وأضاف رازفوجاييف "تعرضت عدة طائرات بدون طيار أخرى للتشويش، مشيرا إلى أنه لم تحدث أضرار مادية في المدينة، مضيفا أن جميع الخدمات مستمرة في مراقبة الوضع.

وفي وقت سابق، حمّل رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول، قائلا هذه "مكائد فريق إرهابي أوكراني" والأشخاص الذين يرسلونهم.

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صد هجوم شنته 'درون' على مدينة سيفاستوبول الروسية

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