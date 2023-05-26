أبو ترابي فرد: الدورية 86 وضعت علم علماء إيران وتخصصهم أمام مرأى المجتمع الدولي

العالم- ايران

وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران، التي اقيمت اليوم في باحة جامعة طهران، أكد حجة الاسلام والمسلمين ابو ترابي فرد، أن الشعب الايراني شاهد الاسبوع الماضي عودة الدورية الـ 86 الى ايران الاسلامية بعد قيامها بمهمة قام بها الجيش الايراني أثبتت قوة ايران وشجاعة ابنائها والطاقات الكبيرة التي توجد في هذا الجيش الاسلامي.

وأشار الى الحضور الايراني المقتدر في المحيطات الهندي والهادئ والأطلنطي وعبور المجموعة من مضيق ماجلان، وأعرب عن بالغ شكره لقائد الدورة وجميع منتسبي سلاح البحر الذين كانوا ضمن الحاضرين فيها.

وتطرق الى الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر من دنس قوات صدام في عام 1982 مشيدا بجند الاسلام الذين حرروا هذه المدينة الصامدة بفضل صمودهم ومقاومتهم وكذلك أهالي المدينة الذين شاركوا في عمليات بيت المقدس لتحريرها.

وتابع سماحته قائلا: لقد استطاع أبطال الاسلام في هذه العمليات التي شاركت فيها قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية تحرير ۵ آلاف و۴۰۰ کیلومتر مربع من الاراضي المحتلة.

واعتبر امام الجمعة المؤقت في طهران تحرير خرمشهر من دنس قوات صدام تحضيرا لتحرير جنوب لبنان في عام 2000 من احتلال الكيان الصهيوني على يد ابطال حزب الله لبنان الذين وضعوا اللبنة الاساس لتحقيق الانتصارات الباهرة المتتالية لجبهة المقاومة امام الصهاينة في كل المنطقة والاراضي المحتلة.

وأشار الى النهج الدبلوماسي الذي تنتهجه الحكومة الحالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان الاستراتيجية التي تعتمدها ايران الاسلامية في مجال الدبلوماسية الخارجية تقوم على اساس تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والعمل على رفع مستوى قارة آسيا العريقة في الألفية الثالثة.