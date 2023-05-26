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إسلامي: سياسة إيران تجاه الوكالة الدولية لطالما كانت الوضوح

إسلامي: سياسة إيران تجاه الوكالة الدولية لطالما كانت الوضوح
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الجمعة، أن سياسة إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطالما كانت الوضوح.

العالم- ايران

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال إسلامي في تصريح له، "وفقا للقوانين الدولية، فإن الوكالة الدولية ملزمة بتوفير التكنولوجيا النووية السلمية لجميع الدول، وإلى جانب هذه القضية، تشجيع ودعم الدول، ولهذا السبب يرجع تأسيس هذه المنظمة".

وأضاف، "من المثير أن الأمر عندما يصل إلى إيران، تتأثر الوكالة بمجموعة استكبارية، وتطرح بعض القضايا التي شهدناها في السنوات الماضية".

وتابع، "في ظل هذه الظروف نرى استمرار أنشطة الكيان الصهيوني الذي لا يتعاون مع الوكالة الدولية ولا يسمح للمفتشين بالتفتيش ويقوم بسهولة بأعمال التخريب واغتيال علمائنا. ومن جهة أخرى، يمكننا أن نرى أن سياسة إيران كانت الوضوح".

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