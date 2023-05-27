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أردوغان يعلن موقفه حال فشله في انتخابات الرئاسة التركية

أردوغان يعلن موقفه حال فشله في انتخابات الرئاسة التركية
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه يرى "نصرا تاريخيا سيتحقق لهم" يوم غد الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

العالم - تركيا

وفي كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول، أوضح أردوغان قائلا: "زعيم المعارضة ومرشحها كمال كيليتشدار أوغلو يتحدث في التجمعات الجماهيرية وفق التعليمات التي حصل عليها من قادة حزب العمال الكردستانيين في جبال قنديل".

وأضاف أردوغان: "سنتقبل نتائج الانتخابات أياً كانت نتيجة التصويت..والأهم بالنسبة لنا هو انتصار الديمقراطية".

وتابع: "زعيم المعارضة ومرشحها كاذب ويكذب في خطاباته، ووزع الكثير من مقاعد حزبه في البرلمان على الأحزاب الصغيرة".

كما دعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره إلى "التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق النصر الكبير والتاريخي"، مؤكدا أنه يرى "نصرا تاريخيا سيتحقق لهم غدا" بالانتخابات.

واستطرد: "سنواصل تحقيق النجاحات الاقتصادية وفي كل المجالات"، متابعا: "نحن لم نجرِ مفاوضات خلف الأبواب المغلقة مع قادة المنظمات الإرهابية"، حسب قوله .

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