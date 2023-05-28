العلاقات العمانية الإيرانية تخطو خطوات كبيرة نحو التنسيق السياسي والاقتصادي 

العالم - خاص بالعالم

وصفت بالزيارة اللافتة والهامة في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، وعودة العلاقات الايرانية السعودية، وملفات اخرى ستكون حاضرة بقوة خلال المحادثات التي سيجريها سلطان عمان مع المسؤولين الايرانيين في طهران.

الرئيس الايراني استقبل سلطان عمان في قصر سعد اباد وسط احتفال رسمي ،واستعرض السلطان هيثم حرس الشرف بينما عزفت الفرقة الموسيقية النشيدين الوطنيين الايراني والعماني.



بعد حفل الاستقبال انتقل سلطان عمان برفقة الرئيس رئيسي الى داخل القصر حيث جرت محادثات ثنائية ومشاورات حول التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وتعزيز أوجه التعاون الثنائي

هذا وعقد وزراء خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا تناولا فيه ابرز اوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين طهران ومسقط.



حسين أمير عبداللهيان:"وزير الخارجية الإيراني:"المحادثات مع الجانب العماني ركزت على الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية، تم التوقيع على اربع مذكرات تفاهم جديدة خلال اجتماع الرئيس رئيسي والسلطان هيثم .الرئيس الايراني وسلطان عمان اكدا على تعزيز العلاقات الثنائية.



من جهته شدد الوزير العماني على عمق العلاقات والروابط التي تجمع البلدين.



وتخطو العلاقات بين ايران وسلطنة عمان خطوات كبيرة باتجاه التنسيق السياسي والاقتصادي معطوفة على جملة من التطورات.

لا سيما وان زيارة سلطان عمان الى طهران، تأتي بعد تطورات سياسية هامة في المنطقة، افتتحتها عملية اعادة العلاقات بين طهران والرياض وما تبعها من خطوات لاحقة، عززت من فرص الحلول السياسية لازمات المنطقة والاقليم، عبر الدبلوماسية الهادئة التي اتبعتها طهران، وتعزيز العلاقات فيما بين تلك الدول، بموازاة التأكيد على رفض التدخلات الخارجية التي لا تصب في مصلحة دول المنطقة.

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