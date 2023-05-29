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شاهد كيف يثير "صرصور" رعباً بتل ابيب..ويؤدي لسقوط جرحى!

شاهد كيف يثير
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادثة غير عادية شهدها أحد مقاهي تل أبيب، حيث تسبّب صرصور بحالة من الفوضى والهلع وأدى ذلك إلى سقوط جرحى.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى في تل أبيب أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار إلى كل الاتجاهات خوفا من هجوم مشتبه به.

وأضاف شهود عيان للموقع أن وحدات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث في مقهى “ديزنغوف” لبدء تمشيط المكان والقبض على مشتبه بهم، لكن التحقيقات توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضاً، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطر أمني.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطُّم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث وسط تل أبيب.

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شاهد كيف يثير "صرصور" رعباً بتل ابيب..ويؤدي لسقوط جرحى!