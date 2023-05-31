تحركات أميركية مشبوهة في سوريا لعرقلة الاستقرار

العالم - سوريا

تحركات أميركية مشبوهة في سوريا؛ لعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها؛ خصوصا بعد التقارب العربي السوري.

فقد كشفت روسيا عن ان أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء ما يُسمى 'جيش سوريا الحرة' في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر 'داعش'، لاستخدامهم ضد السلطات السورية، وفق ما اكده مندوب موسکو الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا امام مجلس المن الدولي.

وقال فاسيلي نيبينزيا:"نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة، التي لم يعد كافيا بالنسبة لها، على ما يبدو، توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف. من الواضح انهم يستخدمون المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد".

معلومات تتكامل وتقاطع مع ما كشفه نيبينزيا، كشف عنها مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ؛ حيث أكد ان الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيون يصعدون تصريحاتهم العدائية وإجراءاتهم الاستفزازية بهدف التدخل في شؤون سورية الداخلية.

وقال بسام صباغ:"هناک استمرار للتواجد العسکري غيرالمشروع علی الاراض السورية ودعمهم للميليشيات الانفصالية فيِ شمال شرق سوريا، ونهبهم للنفط والثروات السورية ".

الصباغ أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي؛ ان الاحتلال الإسرائيلي يؤجج الأوضاع في المنطقة عبر تصعيد اعتداءاته على الأراضي السورية وارتكابه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وأحكام الميثاق. وطالب صباغ مجلس الأمن بالخروج عن صمته والقيام بمسؤولياته بموجب الميثاق ووضع حد للممارسات العدوانية الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها.

كما دان الصباغ الدعوات الغربية للاجئين لعدم العودة إلى وطنهم تحت ذرائع كاذبة؛ داعيا الی رفع الحظر الامريكي عن بلاده من اجل العمل الإنساني والتنموي.

الاجراءات الامريكية تأتي في سياق المساعي التي تستهدف سوريا عبر عرقلة التسويات الجارية بينها وبين محيطها العربي وعودتها للجامعة العربية؛ وكان ذلك واضحا من خلال العقوبات الجديدة التي فرضتها على دمشق، تضاف الى العقوبات المفروضة عبر ما يسمى قانون قيصر.