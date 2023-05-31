ملايين الزوار يحتفلون بذكری ميلاد الامام الرضا عليه السلام

قصدوها من كل مكان، هي الدرة التي تحتضنها ايران وقلبها المعنوي النابض، هي الروضة الرضوية المنيرة ومضجع الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام.

جماهير مليونية تحتفل في ذكرى ميلاد انيس النفوس في مدينة مشهد المقدسة.

محمد والهه قطعا مئات الكيلومترات واتيا من شيراز جنوب غربي البلاد الى مشهد شمال شرقي البلاد ليبدآ حياتهما الزوجية قرب الامام الرؤوف.

وقالت الهه لقناة العالم:"علاقتنا بالامام الرؤوف بدأت منذ سنين الطفولة، أحببنا ان نبدأ حياتنا الزوجية من هنا ومن جوار حبيبنا الامام الرضا عليه السلام".

شوارع المدينة مغمورة بالفرح، لايكاد يبقى شارع ولا زقاق ولاحتى بيت الا واقيم فيه حفل في المناسبة.

مواكب الفرح اقيمت في ارجاء المدينة المقدسة وتقدم المأكل والمشرب لزائري الإمام الرضا عليه السلام لتضيف الى فرحة عنصر آخر.

وقال أحد الزوار:"يالها من فرصة ثمينة ان تکون في أيام الامام الرضا عليه السلام ضيفاً عنده؛ الاجواء هنا لاتوصف".

يقول مسؤولو سدنة العتبة الرضوية المقدسة ان ما يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين زائر اجنبي يتوافدون سنويا الى مدينة مشهد المقدسة للاحتفال بذكرى ميلاد الامام الرضا علیه السلام وان أكبر عدد من الزوار الاجانب الذين توجهوا الى المشهد المقدسة هم من العراق ومواطني الدول العربية المطلة علی الخليج الفارسي، وخاصة سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية.

لايام ميلاد الامام الرضا علیه السلام فی ایران خصوصيتها، عبقها، احساسها، فيها تعيش الفرحة في غمرتها.