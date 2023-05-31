"أطباء السودان": 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب الخرطوم

العالم-السودان

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان: "شهد اليوم (الأربعاء) أحداث قصف عنيفة ودامية خلفت 17 حالة وفاة وأكثر من 106 إصابة منها 36 حالة احتاجت إلى التدخل الجراحي، ولا زالت الحالات في تزايد".

وأكد البيان أن الطاقم الطبي في مستشفى بشـائر التعليمي عاش ضغطاً كبيراً في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلّة أعداد الطاقم الطبي.

وأضاف: "نُناشد جميع الأطباء والكوادر الطبية المتواجدين بالقرب من المستشفى تقديم يد العون قدر الاستطاعة لزملائهم المرابطين في مستشفى بشائر، مع مراعاة السلامة الشخصية في التحرك".

واختتم البيان" "نسأل الله الرحمة والقبول للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

يُشار إلى أن الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، كانت متواصلة بين طرفي النزاع السوداني - الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في مايو في مدينة جدّة، ودخل حيّز التنفيذ يوم 22 مايو الجاري لمدة أسبوع.

إلى ذلك وقبل انتهاء مهلة الاتفاق، دعت واشنطن والرياض، طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه يوم 29 مايو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، يوم الأحد الماضي: "تدعو المملكلة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهما ميسرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم 29 مايو".

وأوضحت الخارجية السعودية أن التمديد سيسهل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني.