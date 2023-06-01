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الصحة السودانية:

الدعم السريع حول المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية

الدعم السريع حول المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السودانية محمد إبراهيم عبد الرحمن، إن قوات الدعم السريع استولت على عدد من المراكز الصحية وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

العالم - السودان

وقال عبد الرحمن إن "الدعم السريع يتمركز في عدد 34 مستشفى ومرفقا صحيا واستولى على 29 سيارة إسعاف منذ اندلاع المعارك".

وأضاف: "الدعم السريع حول هذه المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية حتى خلال أيام الهدنة وقبلها والتي كان يعول عليها في تقديم خدمات طيبة للمرضى والحالات الطارئة".

وتجري اشتباكات عنيفة بمنطقة شمال الخرطوم عند جسر الحلفايا ووسط الخرطوم وجنوبي العاصمة السودانية، و السودانيون يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب انعدام المواد الغذائية الضرورية وارتفاع غير مسبوق لأسعار الخبز مع ندرة في عدد من المناطق.

وأشار مصدر محلي إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية في ظل اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة، بالإضافة إلى تذبذب كبير في خدمات الاتصالات بالسودان بسبب الاشتباكات العنيفة بالخرطوم مع ضعف وتدني خدمات الإنترنت بجميع الشركات المشغلة لها .

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الصحة السودانية: الدعم السريع حول المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية