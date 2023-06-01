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شاهد.. ما هو اخطر تهديد لامريكا في السودان؟

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص" وفيها مختارات من مقالات وتحليلات وردت في معاهد ومراكز بحوثية ومجلات اسرائيلية وامريكية وبريطانية تناولت على الدور الامريكي في السودان.

والبداية كانت مع الباحث الامريكي جوشوا ميسيرفي الذي نشر مقالاً مطولاً في معهد هدسون الامريكي اتى تحت عنوان: "افضل خيار لامريكا في السودان هو الخيار الاقل سوءاً"، وقال: اذا استمر القتال فمن المرجح ان تقوم دول مثل روسيا التي لها مصالح في السودان، بتحويل الوضع لمصلحتها، اذا لم تتصرف الولايات المتحدة بحزم فان دولة اخرى ستقوم في النهاية وربما تلح بالموقف الى مسار يجعل محاولات الولايات المتحدة الامريكية للتأثير في الاحداث لمصلحتها اكثر صعوبة.

واضاف، تسعى واشنطن في منع منافسيها من استغلال الصراع في السودان، اخطر تهديد هو روسيا التي حاولت لسنوات الحصول على قاعدة في بورتسودان، الامر الذي من شأنه ان يمنح موسكو حضوراً قيادياً على طريق ملاحي دول بالغ الاهمية.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف البرنامج ضيف الحلقة: الباحث السياسي علي محجوب النظيف.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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