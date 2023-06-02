لقاء لبناني فلسطيني في طرابلس حول توحيد الجهود للنهوض بالأمة

العالم_لبنان

وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، تمحور اللقاء حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وضرورة توحيد الجهود والكلمة للنهوض بالأمة، وتوجيه البوصلة نحو القضية المركزية الفلسطينية ومواجهة الهجمة الصهيونية المتواصلة على القدس والاقصى الشريف.

وشدد المجتمعون على ضرورة الإرتقاء بالخطاب الإسلامي والوطني ليحاكي هموم الناس ومشاكلهم، ويعمل على تعزيز لغة الحوار والتلاقي بين مختلف القيادات والتيارات الوطنية والإسلامية، ومواجهة الأزمات المتراكمة التي ترهق كاهل المواطنين في طرابلس وكل لبنان.

واكد المجتمعون اهمية تعزيز الحضور الإسلامي المرتكز على ثوابت الوحدة الوطنية والإسلامية وتوفير آليات التعاون والتنسيق حول القضايا الجامعة المشتركة لتفويت الفرصة على مشاريع الفتنة المذهبية والطائفية على مستوى الوطن والأمة.

كما شدد على مركزية القضية الفلسطينية كنقطة محورية في إطار المشروع الإسلامية والقومي، وأهمية ان تبقى العين دائما على فلسطين والاقصى الشريف.

كما نوه بالإتفاق السعودي الإيراني الذي سينعكس ايجابا على الساحة اللبنانية ويوفر المناخ الملائم لإنجاز الاستحقاقات المصيرية، لاسيما الإستحقاق الرئاسي، والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة.